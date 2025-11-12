◆エイブルトライアウト（１２日・マツダスタジアム）日本プロ野球選手会が主催する「エイブルトライアウト２０２５〜挑め、その先へ〜」が行われ、３８選手が参加した。今オフに西武を戦力外となった渡部健人外野手は、１打席目で前日本ハムの石川直也投手から豪快な一発を放った。１４５キロ直球を左翼席に運んだ。２０年ドラフト１位で「おかわり３世」などの愛称で期待された。２３年に６本塁打も、その後はノーアーチ。今