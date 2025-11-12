東京時間10:36現在 東京金先物OCT 26月限（TOCOM） 1グラム＝20938.00（+20.00+0.10%） ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4135.50（+19.20+0.47%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先物はNY市場で反落も、時間外で反発。東京金もしっかりとなっている。