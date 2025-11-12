◆紅白戦（１２日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の泉圭輔投手が、１２日、紅組の先発で登板。１回無安打無失点で降板した。初回、１番・浦田、２番・泉口を中飛。３番・中山は右飛と３者凡退に抑えた。泉は今季はリリーフで１０登板。来季は「今年、中継ぎでしたけど回またぎでいくこともありましたし、いろいろ考えた結果、先発でやった方がチャンスがあるんじゃないかなって。もう来年だめだったら、契約もないと思