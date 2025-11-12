米大リーグのＧＭ会議が１１日（日本時間１２日）、米ネバダ州ラスベガスで開幕し、ドジャースのＢ・ゴームズＧＭがメディア対応した。今季はブルージェイズとのワールドシリーズを４勝３敗で制し、球団史上初となる連覇を成し遂げたド軍だが、１１月までもつれた激闘は“ダメージ”も少なくなかった。来季は１９９８〜２０００年のヤンキース以来となる３連覇がかかるが、大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）、佐々木