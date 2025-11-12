筑波大学発ベンチャーのAeroFlexは2025年10月、火星探査に向けた高高度滑空実験用の「火星探査飛行機（実験機）」をJAXAに納入したことを11月12日に発表しました。【▲ AeroFlexがJAXAに納入した火星探査飛行機の高高度実験機（Credit: AeroFlex）】同社はJAXAの大山研究室と共同で、着陸機から放出して滑空しながら地表観測を行う“火星探査飛行機”の研究開発を進めています。火星は地球より大気が極めて希薄で低温のため、地上