不倫をしている最中は刺激的な日々に燃え上がると思います。しかし、不倫がバレるとなにもかも失って、自分の愚かさを後悔するようで……？今回は、ブチ切れたサレ妻の復讐によりなにもかも失った男性の話をご紹介いたします。家庭もキャリアも失う「後輩と不倫したことが妻にバレてしまいました。妻は激怒し、慰謝料を請求して離婚すると言い始め、まさにドロ沼……。でも妻を裏切ったのは確かだし、慰謝料はきっちり支払いまし