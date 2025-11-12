職場トラブルを解決するカギは？（写真：Taka／PIXTA）社員に急に辞められた、何を言っても響かない、指摘したら逆ギレされた……。こうしたトラブルは中小企業経営者・管理職の頭を悩ませますが、その原因は、実は「社員の話を聴いていないこと」にあるのかもしれません。数多くの職場トラブルを解決へ導いてきた特定社会保険労務士、濱本志帆氏は「職場のトラブルは話を聴くだけで8割解決できる」といいます。そこで本記事では、