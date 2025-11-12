人気アニメシリーズ『パウ・パトロール』の劇場版第3弾となる最新作『PAW Patrol: The Dino Movie（原題）』が、『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』の邦題で2026年夏に全国公開されることが決定した。 参考：応援上映はなぜここまで浸透した？『アイドリッシュセブン 劇場総集編』を機に振り返る 巻き起こるさまざまなトラブルに立ち向かうリーダーのケントと、個性豊