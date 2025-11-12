MIXIは、スマホアプリの「ことば」で闘う新感覚RPG共闘ことばRPG コトダマン」において、DAISOのオリジナルトレーディングカードゲーム「蟲神器」との初コラボを、11月11日より開催する。本コラボでは、期間中ログインした全員に「神器の蟲主・夏音＆蓮司＆天牛」がプレゼントされる。また、アプリ内でトレーディングカードゲーム「蟲神器」コラボ記念「橡 マユ＆カイコパック」を購入すると「橡 マユ＆カイコ」を入手できる。トレ