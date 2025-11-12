今年2月、18歳に満たない青少年と知りながら、腕に入れ墨を施した疑いで、彫師の男が逮捕されました。 香川県青少年保護育成条例違反の疑いで逮捕されたのは、高松市田村町の彫師の男（28）です。 警察によりますと、男は今年2月8日、高松市内のビルの一室で、当時18歳未満だった香川県内に住む少年の腕に入れ墨を施した疑いがもたれています。 警察の調べに対し、男は容疑を認めているということです。