NTTソルマーレが運営するコミックシーモアは、2025年9月22日から投票を受け付けている「次にヒットする作品はこれだ! 」をテーマとした読者参加型イベント『みんなが選ぶ! ! 電子コミック大賞2026』の中間結果を、11月16日に発表した。今回の発表では、6部門ごとに得票数上位5作品が公開された。コミックシーモア、『みんなが選ぶ! ! 電子コミック大賞2026』の中間結果を発表『みんなが選ぶ! ! 電子コミック大賞2026』は、出版社54