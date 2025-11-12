運動前にコーヒーを摂取することで、運動パフォーマンスが向上する可能性があることが多くの研究で示されています。カフェインが筋肉の収縮力を高め、疲労感を軽減する作用について説明します。適切なタイミングや摂取量、水分補給との兼ね合いなど、運動時にコーヒーを活用する方法を詳しく解説します。 監修管理栄養士：武井 香七（管理栄養士）帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科卒