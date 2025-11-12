アニメイトホールディングスは、ゾロの誕生日を記念した、麦わらストアのオリジナル商品「ゾロのまりも」のBIGクッションとマスコットキーホルダー(中)を、11月11日より発売する。麦わらストア限定「ゾロのまりも」クッション&キーホルダー発売○もふっと ゾロのまりも BIGクッション座ってよし、抱えてもよし、寝てもよし。「ゾロのまりも」がインテリアとしても映える存在感抜群のクッションになって登場。直径約50cmで、価