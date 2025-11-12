河合郁人が自身のInstagramを更新。KAT-TUNのラストライブ『Break the KAT-TUN』に集結した後輩たちの“絆ショット”を公開し、ファンの間で感動の声が広がっている。 【画像＆動画】KAT-TUNのラストライブに駆けつけた河合郁人＆Hey! Say! JUMP髙木雄也、中島健人、Snow Man佐久間大介＆宮舘涼太＆阿部亮平／赤西仁×KAT-TUNの“再会”ショット 他 ■KAT-TUNのラストステージを見守る後輩たちの姿に感動 投稿では