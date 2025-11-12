名古屋グランパスは11月12日、長谷川健太監督が2025シーズン終了をもって契約満了となることを発表した。2022年に名古屋の監督に就任。４季にわたり指揮を執り、昨年はルヴァンカップ優勝に導いた。今年４月の12節・鹿島アントラーズ戦で、J１リーグ戦監督通算試合数で595試合を達成。最多記録を更新し、その数は現在619試合。J通算では、リーグカップを含め799試合だ。クラブの公式Xは「共に闘った４年間、そして名古屋グラ