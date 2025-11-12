ロシア外務省は11日、日本政府による制裁への対抗措置として、日本の外務省の報道官ら30人を無期限の入国禁止措置にしたと発表しました。ロシア外務省が11日、新たに入国を禁止したのは、日本の外務省の北村俊博報道官や、ロシアの軍事や安全保障政策に詳しい東京大学先端研の小泉悠准教授、慶応義塾大学の廣瀬陽子教授や日本のメディア関係者など30人です。ロシア外務省は措置の理由について「日本のロシア制裁への対抗措置」だと