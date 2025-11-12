日本プロ野球選手会が主催する「エイブルトライアウト2025〜挑め、その先へ〜」が12日、マツダスタジアムで行われ、38選手が参加。今季限りで西武を戦力外となった渡部健人内野手（26）が1打席目に豪快な一発を放った。元日本ハムの石川直也の145キロの直球を捉え、左翼スタンドへ。マツダのスタンドは大きな拍手に包まれた。桐蔭横浜大から20年ドラフト1位で西武に入団。「ベッケン」の相性でファンの人気を集め、23年に