DeNAは12日、8年目を終えた神里和毅外野手（31）が、取得している国内フリーエージェント権を行使しないことを発表した。現在、残留交渉を続けている。自身は11日に2軍練習施設「DOCK」で取材対応し「一番はベイスターズでやりたいというのがある。そこを踏まえながら、しっかり考えたい。（球団への）感謝の気持ちもあるし、監督も代わりチャンスもあると思う。もう一度レギュラーを獲りたい」と明かしていた。今季は主に守