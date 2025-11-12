様々なキャラクターも公開している「おさわりマップ」。ついに、あのミャクミャクもポストしました! 謎の生物なだけに、いったいどこを触ると喜ぶのか気になりませんか?ミャクミャクのおさわりマップ!. あなたのお気に入りポイントは? (@expo2025productより引用)ミャクミャクのおさわりマップミャクミャクのおさわりマップ、おもしろいですね。どうやら、手をつないだり握手したりするのが好きみたいです。また、赤い部分や目玉の