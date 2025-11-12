ウクライナの非常事態庁などは１１日、南部オデーサ州のエネルギー関連施設が１０日夜〜１１日未明にロシア軍の無人機攻撃を受けたと発表した。１１日にはウクライナ国営通信が全国で暖房が必要な時期に入ったと報じており、露軍は暖房に欠かせないエネルギー施設への攻撃を強めている。ウクライナの国営電力会社「ウクルエネルゴ」も１１日、過去２４時間に複数の州で、露軍によるエネルギー関連施設への攻撃があったと発表し