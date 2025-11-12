各地で深刻化するクマの被害対策をめぐり、自民党のプロジェクトチームは、わなや電気柵への財政支援などを盛り込んだ緊急提言をとりまとめました。自民党のプロジェクトチームはきょう、党本部で会合を開き、クマ被害への対策をまとめた政府への緊急提言をとりまとめました。提言では「クマ被害は人の生活圏で発生するなど明らかに新たなステージに入っている」としたうえで、「クマによる死者が過去最多を大幅に超える緊急事態」