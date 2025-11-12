『デジタル化の窓口』を運営するクリエイティブバンクが、「健康経営と健康管理システムに関する実態調査」を実施しました。全国の会社員・経営者1,241名を対象にした調査です。「健康経営は事業成長に好影響」が76％にのぼるなど、“選ばれる会社”の新条件として定着の兆しが見える結果となりました。 クリエイティブバンク「健康経営と健康管理システムに関する実態調査」 「健康経営と健康管理システムに関す