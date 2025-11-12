俳優・仲代達矢さんの訃報は韓国でもメディア各社に取り上げられた。スポーツ京郷は11日「日本レジェンド俳優・仲代達矢が死去…享年92歳」のタイトルで詳報するなど、多くのメディアが悲報を伝えた。スポーツ京郷は「日本映画の黄金期を代表する俳優の仲代達矢さんが92歳で死亡した。死因は公式には知られていない」とし「東京出身の仲代さんは1953年、劇団俳優座演技学校に入学。54年、黒沢明監督の『七人の侍』にコメントなしで