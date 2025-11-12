教育ICT機器のコンサルテーションを提供するエデュテクノロジーは、「日本の教育の未来をつくる AI教育共創チャレンジ2026」への参加校3校(教育委員会)を募集します。募集期間は2025年11月12日(水)から2025年12月1日(月)まで。学校現場が抱える深刻な課題に対し、生成AIを使って一緒に解決策を見出し、全国のモデルケースを創造するための挑戦です。 エデュテクノロジー「日本の教育の未来をつくる AI教育共創チャレンジ2026