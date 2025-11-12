【モデルプレス＝2025/11/12】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第33話が、12日に放送された。俳優の板垣李光人演じる雨清水三之丞に心配の声が上がっている。＜※ネタバレあり＞【写真】「ばけばけ」行き場のない感情を抱える三之丞◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小