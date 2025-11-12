11月7日から、高市早苗首相（64）にとって初となる衆院予算委員会が連日行われているが、早くも“波乱”が――。それは11月10日午前に行なわれた同会で、立憲民主党・大築紅葉議員（42）が「北海道民として軽視できない発言がございました」と言い、質問に立った際のことだった。黄川田仁志沖縄北方担当相（55）が8日、視察で訪れた北海道根室市の納沙布岬から北方領土を視察した際に記者から感想を聞かれ、「一番やっぱり外国に近