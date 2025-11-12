「生配信で大野さんは“4年半ぐらい自由に生きさせてもらった”と活動休止中の数年を振り返っていました。現在では嵐のメンバーと話し合い、“このままでは終われない”と、ラストイヤーに意気込みを見せているようです」（スポーツ紙記者）デビュー26周年を迎える11月3日、’20年の大みそか以来となる“1千768日ぶり”に、嵐の5人が公式ファンクラブの生配信に登場を果たした。なかでも、長らく芸能活動を休止していたリーダーの