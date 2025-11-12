「食事の研究は、世界中で新しい知見がどんどん出ています。ところが日本では“科学的な根拠がない”のに爆発的な流行で信じられている健康法や古い情報が数多く残っているのです」そう教えてくれたのは、ハーバード大学医学部講師で医師の濱谷陸太先生。『予防医療の医師が教える最小の努力で最大の効果を得る食事学』（東洋経済新報社）の著者で、食事や生活習慣における予防医療のエキスパートだ。「皆さんにしっかりお伝えした