ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに最も近いオフィシャルホテル「ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」が「ニューイヤーブッフェ」を開催。ブッフェダイニング「アーカラ」にて、新春を祝う豪華なパフォーマンス「マグロ解体ショー」が実施されるほか、期間限定の特別メニューも提供します☆ ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「アーカラ」ニューイヤーブ