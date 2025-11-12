テレワークで働ける環境は、時短勤務の筆者にとって、ありがたいことでした。何か用件があれば、夜に自宅で仕事をしていた私でしたが、後輩社員からの言葉を受け、あることに気付かされて──。 テレワークって最高！ 私は時短勤務として働いていますが、私の会社はテレワークもできるので、退社後に用件があれば「子供を寝かしつけた後に対応します」と同僚に連絡を入れ、夜に自宅で仕事をすることもありま