ベビー・子ども服アパレルメーカーのサントーワは、自社オンラインショップ「ZooLand」にて、2025年10月1日(水)から新作キッズスノーウェアの販売を開始しました。これを記念し、公式Instagramにて、新作スノーウェアが抽選で7名様に当たるキャンペーンを開催中です。累計販売枚数72万枚を突破した豊富な実績をもとに企画された、雪遊びに使えるスノーアイテムです！ サントーワ「ZOOLAND 2025年新作キッズスノーウェア」