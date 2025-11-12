映画や舞台、テレビで大活躍し、文化勲章も受章した俳優の仲代達矢（なかだい・たつや、本名・仲代元久＝なかだい・もとひさ）さんが2025年11月8日、肺炎のため東京都内の病院で死去した。92歳だった。「人間の條件」「用心棒」「影武者」「乱」「大地の子」など多数の名作に出演し、鬼気迫る迫真の演技で国際的にも高く評価された仲代さん。ノーブルなイメージからは想像できない苦労人だった。10歳になる前から働く自伝的著書『