データベースとクラウド/AI技術に特化した事業を展開するスマートスタイル。Oracle Cloud Infrastructure(OCI)上でのAI活用基盤構築を支援する「AI Ready Platform on OCI 導入支援サービス」の新バージョン「AI Ready Platform 2.0」の提供を開始しました！2025年11月12日(水)より提供が開始された、最新の「Oracle AI Database 26ai」に対応したサービスです。 スマートスタイル AI活用基盤構築支援「AI Ready Platform on