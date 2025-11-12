マックスは、入浴剤ブランド「汗かきエステ気分」より、著名イラストレーター Ricco.(リッコ)氏がデザインを手がけた限定パッケージ『汗かきエステ気分 夢見桜』を発売します。2026年12月1日より、数量限定3万個での登場です。春を感じるやさしい桜の香りと幻想的な夜桜デザインで、冬夜に香りで“ととのう”バスタイムを提供します！ マックス 入浴剤「汗かきエステ気分 夢見桜」 価格：オープン価格(参考小売価