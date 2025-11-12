GSアライアンスは、同社の森良平博士(工学)が、普通ゴミ、家庭ゴミから量子ドットを合成することに成功したと発表しました。この量子ドットは、紫外線照射下、ブラックライトや波長の短い青色の光で照射すると、波長の長い青色を発光します。世界中で増加するゴミを付加価値のあるものに応用する、環境問題の解決に貢献する研究開発です！ GSアライアンス「普通ゴミ・家庭ゴミから合成した量子ドット」 人口爆発に