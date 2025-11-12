高市自民との連立騒動を経て政党支持率が低下し、すっかり埋没気味の国民民主党。9日投開票の東京・葛飾区議選では擁立した2人が当選と好結果を残したが、問題がくすぶっている。党所属の岡野純子衆院議員が夏の参院選の千葉県選挙区で、街頭演説に必要な「標旗」を不正使用した一件だ。【もっと読む】参院選千葉で国民民主党に選挙違反疑惑！ パワハラ問題で渦中の女性議員が「証拠」をXに投稿参院選後、自民党千葉県連は、岡