高松南警察署 高松南警察署は、未成年の少年に入れ墨を施したとして高松市の彫師の男（28）を県青少年保護育成条例違反の疑いで12日、逮捕しました。 警察によりますと、男は2025年2月8日、高松市のビルの一室で、客として訪れた県内に住む少年が18歳に満たないことを知りながら、腕に入れ墨を施した疑いが持たれています。 翌日、少年の母親から通報があり、警察が捜査していました。 警察の調べに対し、男は「間違