高ぶっているのか、強がりなのか。兵庫県警は10日、1月に自殺した元兵庫県議の竹内英明氏に対する名誉毀損の疑いで逮捕した政治団体「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志容疑者を送検。県警本部前で待ち構える報道陣に気づいた車内の立花容疑者は、歯を見せてニカッと笑い、親指を立ててサムズアップ。常人には理解し難い余裕を見せていた。【もっと読む】N党・立花孝志氏に迫る「自己破産」…元兵庫県議への名誉毀損容疑で逮