【トランプ2.0 現地リポート】トランプ人気凋落は対岸の火事にあらず…米国での深刻な「インフレ不満」が高市政権に“飛び火”する日先週5日に最高裁で行われたトランプ関税の合法性をめぐる口頭弁論。判事らからは懐疑的な発言が相次いだ。関税の影響とみられる値上げが現実になる中、最終的な判断がどう下されるのか、全米が固唾をのんで見守っている。審理の対象は、トランプ大統領が1977年の「国際緊急経済権限法（IEEPA）