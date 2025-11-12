ＤｅＮＡの桑原将志外野手（32）が海外フリーエージェント（ＦＡ）権を行使することが１２日、分かった。今季年俸は１億２０００万円で補償が必要なＢランクとなる。ハマのガッツマンが権利行使を決めた。今季まで年俸１億円超の４年契約を結んでいたが、球団は流出を防ぐため、より高い条件を桑原に提示。７日に取材に応じた木村球団社長は「高卒からベイスターズで活躍してくれた選手なので残ってほしい」とＤｅＮＡ初年度か