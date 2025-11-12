◆エイブルトライアウト（１２日・マツダスタジアム）日本プロ野球選手会が主催する「エイブルトライアウト２０２５〜挑め、その先へ〜」が行われ、３８選手が参加した。“地元開催”で最年長４０歳での参加となった広島・松山竜平外野手は、１打席目で茨城アストロプラネッツ・竹内龍臣投手から右前打を放った。松山は、３球目の内角１３８キロを引っ張ってファウルとなったが、痛烈な打球にスタンドから大歓声が上がった。カ