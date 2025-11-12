◇紅白戦（１２日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の堀田賢慎投手が１２日、白組の先発として登板。１回無安打無失点、１四球で降板した。初回、１番・佐々木を中飛。２番・門脇には四球を与えたが、３番・大城を二ゴロ、併殺で３人で片付けた。２回からは２番手・森田がマウンドへ上がった。堀田は今季、８試合に登板して０勝１敗、防御率５・２４に終わった。ここまで先発も中継ぎも経験してきた右腕。来季へ向けては