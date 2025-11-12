日本プロ野球選手会が主催する「エイブルトライアウト2025〜挑め、その先へ〜」が12日、マツダスタジアムで行われ、38選手が参加。西武を戦力外となった渡部健人内野手（26）が“1号”を放ちスタンドを沸かせた。2020年のドラフト1位が注目の第1打席で対決したのは2014年ドラフト4位右腕の石川直也。追い込まれてからの直球を軽く合わせるように振ると、ジャストミートした打球はライナーで左翼席に突き刺さった。11打者目に飛