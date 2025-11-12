人気セットメニューの「めん付き天丼」蕎麦とうどん、温冷が選べる ●埼玉県熊谷市で、明治期から地域の住民に愛され続ける町蕎麦の老舗『清気庵』の魅力とは？ 埼玉県熊谷市といえば、よくお天気ニュースなどで取り上げられる通り、「あついまち」として全国的に有名ですが、実は「中山道の宿場町」であり、また同時に埼玉県で唯一の「戦災指定都市」でもあります。 今回ご紹介するのは、その戦災を乗り越え、