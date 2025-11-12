１０日、シンポジウム会場で一堂に会した出席者ら。（北京＝新華社配信）【新華社北京11月12日】中国北京市の清華大学外国言語文学部で10日、日本語研究をテーマとした「伝承と革新:新時代の日本語研究理論パラダイムに関するシンポジウム」が開かれた。中国国内27大学の学者や教員、大学院生ら55人が一堂に会し、日本語研究の最先端の課題について議論した。シンポジウムは清華大学外国言語文学部が主催、学術論文集「高等日