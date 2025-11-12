【新華社ウルムチ11月12日】中国新疆ウイグル自治区昌吉回族自治州瑪納斯（マナス）県南部の山岳地帯でこのほど雪が降り、天山山脈の優美な姿を際立たせた。赤い堆積岩が隆起してできた丹霞地形の峰々も一層鮮やかな色を放った。肯斯瓦特風景区では澄んだ水面が陽光にきらめき、風食によって削られたヤルダン地形を映し出し、山々と共に雄大な自然景観を形成していた。（記者/関俏俏）