高齢者の健康維持や社会参加を促そうと栃木県シルバー大学校では、今年度かオンラインゲームなどをスポーツ競技としてとらえるｅスポーツを授業に導入し１１日、初めての授業が行われました。 ｅスポーツの授業が行われたのは矢板市にある県シルバー大学校北校で４６期生およそ８０人が参加しました。 参加者は、パズルやカーレース、それに太鼓を使ったリズムのゲームな