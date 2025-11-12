【新作一番くじ】 2026年4月 発売予定 11月11日 シルエット公開 一番くじ公式Xアカウントが、新作くじを2026年4月に発売するとしてシルエットを公開した。 シルエットは「葬送のフリーレン」よりフリーレンのものと思われる。豪華なエフェクトも確認でき、ラインナップの公開が待たれる。 ー2026年4月、商品化決定ー 旅はこれか