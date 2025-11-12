農業を身近に感じ、食の大切さを学んでもらおうと１１日、生乳の生産が盛んな那須塩原市で児童が牛の乳しぼりを体験しました。 乳しぼりを体験したのは、箒根学園の２年生２２人です。 地域の子どもたちに農業を身近に感じ、食の大切さを学んでもらおうと、ＪＡなすの青年部塩那支部が、１３年ほど前から毎年行っています。 児童たちは、牧場の長島正範さんから牛の育て方などを教わった後、昔ながらの手作業で乳しぼりに挑戦で