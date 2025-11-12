奥日光の登山シーズンの終わりを告げる男体山の閉山祭が１１日、登山口がある日光二荒山神社中宮祠で行われました。 閉山祭には、氏子や地元関係者などおよそ８０人が参列しました。 境内ではまず登山の安全を報告する神事が行われ、巫女が舞う八乙女神楽が奉納されました。続いて男体山の登山口となる登拝門の近くで中麿輝美宮司が玉ぐしをささげ、山への感謝と今後の平穏を祈りました。 神社によりますと、閉山祭の前に